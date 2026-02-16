Danilo denuncia Gobierno triplica costo de presa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exgobernante y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, denunció ayer en Barahona que el Gobierno triplicó el costo de la presa de Monte Grande, convenida durante su mandato por US$249 millones y que dijo concluye en 600 y 800 millones de dólares, tras las obras complementarias.

En una asamblea provincial afirmó que la obra fue inaugurada sin terminar, que faltaron los canales de riego, la generación hidroeléctrica y el sistema de abastecimiento de agua potable contemplados.

Advirtió que sin los canales es imposible regar las más de 700,000 tareas incluidas en el primer diseño y que esto frenará su impacto económico.

Medina lamentó que el embasa entregado el 25 de enero de 2024, a estas alturas no genera energía y que el acueducto que beneficiaría a la región Enriquillo tampoco funciona, porque no suple a las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia.

Reprochó el incremento del gasto corriente comprado con la lentitud de las construcciones.