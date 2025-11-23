Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Danilo Medina: “La cárcel de Las Parras sigue igual desde que la inauguré”

El expresidente Danilo Medina en la asamblea.

El expresidente Danilo Medina en la asamblea.

Lency Alcántara
Lency Alcántara

El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, denunció este domingo que la cárcel de Las Parras, inaugurada durante su gestión, permanece sin cambios sustanciales y refleja el abandono institucional en materia penitenciaria.

El exmandatario también se refirió a la reciente presentación de la cárcel de La Nueva Victoria por parte del gobierno, asegurando que se trata de una obra concluida en su totalidad durante su administración.

Consultado sobre las denuncias del senador oficialista de Duarte, quien afirmó que se han distribuido ayudas gubernamentales de forma fraudulenta tras el paso de recientes tormentas, Medina respondió:

El presidente del PLD criticó lo que calificó como un retroceso en la organización del sistema escolar dominicano. Recordó que durante sus gobiernos se construyeron miles de aulas para ampliar la cobertura y fortalecer la jornada extendida.

Medina subrayó que su visión educativa siempre fue garantizar ocho horas de docencia con alimentación escolar, como pilares del aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los niños.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

