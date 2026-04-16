Danilo Medina escucha reclamos de agricultores afectados por lluvias y deterioro en caminos

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Productores agrícolas de Peravia y de otras provincias del país denunciaron ayer ante el expresidente Danilo Medina que están perdiendo parte de sus cosechas por no poderlas sacar de sus parcelas, debido al mal estado de los caminos vecinales.

El productor de aguacate César Ramírez, de Baní, dijo que él y otros agricultores han perdido la producción por no poder sacarla de sus conucos.

Otros productores informaron que los caminos están deteriorados y se han dañado más con las lluvias registradas en los últimos días. Además, indicaron que esa situación les está causando cuantiosas pérdidas. Solicitaron el auxilio urgente de las autoridades para que ordenen la reparación de sus caminos.

El expresidente Medina escuchó las quejas de los agricultores durante un encuentro en Hotel Barceló de la Capital. Medina estuvo acompañado de Johnny Pujols, secretario general del PLD. El exmandatario informó a los medios de comunicación que se reunió con representantes de agrupaciones de productores agrícolas que querían que él los escuchara para informarle sobre los problemas que están afectando al sector agropecuario en sus comunidades.

“Nosotros producíamos 111 contenedores de aguacate, pero ahora no podemos llevar a los contenedores por los caminos, por el deterioro en que se encuentran y hemos hablado con las autoridades y no hemos recibido respuesta de cuando los van a reparar”, dijo Ramírez.

En tanto, el titular de Asuntos Agropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, sugirió al Gobierno que acuda en ayuda de los productores agrícolas y pecuarios afectados por los torrenciales aguaceros de los últimos días. Dijo que las lluvias han causado pérdidas cuantiosas a la producción.

Expresó que el Ministerio de Agricultura necesita reforzar su personal técnico para hacer un levantamiento adecuado de las pérdidas causadas por las inundaciones y los vientos en el sector agropecuario.