Danilo Medina: ‘Gobierno ha perdido el rumbo’

El expresidente de la república y presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, afirmó que “el país luce sin rumbo, como si el Gobierno perdiera el rumbo en la dirección del Estado, con caída del crecimiento económico, caída de la demanda y caída de las ventas”. Refirió que hay RD$400 mil millones por préstamos, este año, para poder equilibrar el presupuesto, y eso -enfatizó- dispara más el incremento de la deuda.

Sostuvo que preocupa el desplome, que debería ser un pico hacia arriba. “Subida de la deuda, del pago de interés, del déficit fiscal, de los precios, subida de los actos de corrupción sin consecuencia; escándalo en el Seguro Reservas, en el Banco Agrícola, escándalos del Senasa, que parece que no se van a tocar ninguno”, destacó al retomar la asamblea política en San Pedro de Macorís.

Manifestó que el relanzamiento del Gobierno con el cambió tres funcionarios, no fue fundamental, “sino cambio cosmético”.

Consideró que la gente tiene incertidumbre y los sectores económicos no están convencidos de invertir”.