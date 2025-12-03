Danilo Medina, Luis Abinader y la reelección: el debate vuelve al tapete y divide opiniones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La propuesta de reformar nuevamente la Constitución de la República Dominicana para “abrir el candado” a la reelección presidencial volvió este martes al debate político en los pasillos del Congreso Nacional.

Esto surge luego de que el diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Bueno, afirmara ante la prensa que ha sido un gran error limitar el derecho que tiene el expresidente Danilo Medina de ser precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Yo incluso estoy pensando la posibilidad de trabajar en esa dirección para que el derecho que tiene Danilo Medina de ser precandidato presidencial por su partido venga a fortalecer el sistema de partido”, declaró Bueno.

La iniciativa también recibió el respaldo de su compañero de partido, Robinson Díaz, quien planteó que la propuesta incluya habilitar al actual presidente Luis Abinader.

“Yo lo que creo que para fortalecer la democracia y demostrar si realmente los expresidentes, en este caso Danilo, Leonel y Luis Abinader, han sido buenos o han sido malos, lo importante es habilitarlos los tres y ver entonces que el pueblo decida quién ha gobernado mejor”, manifestó el legislador perremeista.

“Yo creo que ni Leonel, ni Danilo, ni Polito, ni Miguel Vargas, que es mucho decir, estén prohibidos o impedidos de ser postulado a la Presidencia de la República”, agregó el diputado Eugenio Cedeño.

Entretanto, la diputada Damaris Vásquez añadió: “El pueblo está reclamando al PLD y sabe que el mejor gobierno que nosotros tuvimos fue el de Danilo Medina. Entonces, ¿qué más les queda a ellos que solicitar eso?”.

Sin embargo, el congresista Tobías Crespo sostuvo que la propuesta de sus colegas surge como respuesta al nivel de preocupación que, a su juicio, generó en el oficialismo la marcha realizada el pasado domingo por la Fuerza del Pueblo, en reclamo por el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad que golpea a las familias dominicanas.

“Esa marcha del pueblo y de la Fuerza del Pueblo ha dejado no solamente a Ramón Bueno, a todos los perremeista hablando solo con los postes de luz. Pueden hacer lo que quieran”, pronunció el diputado por el Distrito Nacional.