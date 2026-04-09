DASAC intensifica operativos de emergencias y amplía asistencia en zonas afectadas

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Santo Domingo. - Desde las primeras horas de este miércoles, brigadas de la Unidad de Acción Rápida de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, (DASAC), permanecen asistiendo con alimentos cocidos y crudos a las familias afectadas por las fuertes inundaciones ocurridas en varias provincias del país.

El director de DASAC, Edgar Augusto Feliz Arbona, encabezó un recorrido por los sectores afectados de Santo Domingo Norte, continuando por el barrio Las 800 y la Cañada de Guajimía en Santo Domingo Oeste.

El funcionario aseguró que la institución está preparada para dar respuesta inmediata a las familias que resultaron afectadas por el fenómeno atmosférico.

Expresó que a raíz de las condiciones climáticas que han provocado fuertes lluvias en las últimas horas en algunas zonas del país, se mantiene activo de manera permanente el equipo de intervención y respuesta rápida, realizando los levantamientos para las intervenciones en esos lugares y brindar soluciones.

Indicó que, por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader Corona, esta institución también evalúa los daños ocasionados en los hogares, con el objetivo de continuar brindando asistencia a las familias en todo lo que sea necesario.

“Nosotros tenemos un protocolo para asistir a las familias afectadas por un fenómeno atmosférico. Primero, asistimos con comida caliente a través de nuestros comedores y las cocinas móviles, además de utensilios que puedan ser utilizados de inmediato, luego, realizamos el levantamiento de los daños a las viviendas para su reparación y la entrega de los enseres que hayan sido dañado producto de las lluvias”, explicó.

Féliz Arbona señaló que la prioridad de las autoridades gubernamentales es salvaguardar la vida de las personas y asegurar su alimentación, señalando que todos los comedores del país, además de las cocinas móviles, están listos para mitigar cualquier situación que, en término alimentario, pueda presentarse.

Miles de raciones cocidas fueron entregadas en los sectores, La Arenita, El Aguacate, Apolo 11, Los Platanitos, El Hoyo de Bate, La Chorrera, Manganagua, entre otros del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, al tiempo que se da seguimiento a la situación de las distintas demarcaciones del interior del país, vía las gobernaciones y autoridades locales.

De manera simultánea, otro equipo también recorrió puerta a puerta, diversos sectores de la provincia San Cristóbal, dentro de ellos los barrios Cinco de Abril y Madre Vieja, afectados por las fuertes lluvias.

En el municipio de Laguna Salada, provincia Valverde, también un equipo de DASAC, intervino las familias afectadas con un operativo de raciones crudas y el levantamiento de los daños a las viviendas.

Feliz Arbona informó que, para fortalecer la capacidad de repuesta, la institución habilitó en sus redes sociales un número de contacto para atender las demandas y asistir de inmediato a las familias.

“Además de mantenernos en contacto permanente con los Organismos de Socorro, hemos habilitado en las redes sociales de DASAC, el número 829-222-9194, para ampliar la respuesta oportuna a las familias, aprovechando el gran valor que tienen estas plataformas que junto a los diferentes medios de comunicación se han convertido en una herramienta clave para identificar situaciones de vulnerabilidad en tiempo real”, precisó el funcionario.