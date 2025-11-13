La DEA felicita al presidente Luis Abinader por su apoyo a la lucha contra el narcotráfico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Republica, Luís Abinader, fue felicitado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), por el apoyo brindado a la lucha contra el narcotráfico tanto en el país como en la región del Caribe.

Para tal efecto, una misión de alto nivel de la DEA viajó a la República Dominicana, la cual fue recibida por el jefe del Estado dominicano y que estuvo encabezada por los señores Daniel Salter, Administrador Adjunto Principal, Miles Aley; Jefe Adjunto de Operaciones Internacionales de la DEA, entre otros funcionarios de la lucha antidrogas de Estados Unidos.

Al agradecer el gesto de los principales directivos del órgano antidrogas de Estados Unidos, el Presidente Luís Abinader dijo sentirse honrado por la distinción y afirmó que el gobierno continuará la colaboración con el gobierno de Estados Unidos en su lucha por combatir el tráfico de narcótico internacional, narco terrorismo así como otros ilícitos.

En la visita al presidente de la República también participaron Michael A. Miranda, Agente Especial de la DEA, División del Caribe y Kaleb T. Sanderson, Agregado de la DEA, República Dominicana y Haití. Además el Presidente de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD), Vicealmirante José M. Cabrera Ulloa.

El gobernante agradeció la presencia de los importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos, dando garantías de que la República Dominicana continuará siendo un aliado importante en la lucha contra el tráfico de drogas en la región.

Luego de la reunión con el Presidente de la República, los representantes de la DEA se trasladaron a la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, donde sostuvieron un encuentro con el Vicealmirante José M. Cabrera Ulloa y la plana mayor del organismo antidrogas de la República Dominicana.

Durante el encuentro se acordó reforzar la cooperación, equipamiento y el intercambio de información en tiempo real, para enfrentar con determinación los carteles del narcotráfico, específicamente el Cartel de los Soles y otras estructuras vinculadas al grupo criminal, que operan en la región

En la reunión de trabajo en la DNCD, Daniel Salter, Administrador Adjunto principal de la DEA, resaltó el alto nivel de colaboración de la República Dominicana con los Estados Unidos, alianza que ha sido exitosa, para combatir y desmantelar los carteles de las drogas, en el marco de los esfuerzos conjuntos que se desarrollan en toda la región.

“Seguiremos fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación internacional con todos los países aliados, para desarticular estas estructuras criminales, que intentan llevar inestabilidad a nuestros pueblos” preciso Salter.

De su parte, el vicealmirante Cabrera Ulloa, titular de la DNCD, valoró la confianza de Estados Unidos a través de la DEA, lo que ha permitido a la República Dominicana, liderar la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional en la región.