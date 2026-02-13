DEA responde al caso Melitón Cordero: ¿qué se sabe del personal de la agencia en República Dominicana?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, se refirió este viernes a las acusaciones que se imputan a Melitón Cordero, supervisor de la agencia en la República Dominicana, y aseguró que el resto del personal está siendo reubicado activamente.

“La DEA exige a su personal los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas. Cualquier denuncia de mala conducta o corrupción se trata con la máxima seriedad, y actuamos con rapidez para evaluar los hechos y garantizar la rendición de cuentas cuando corresponda, manifestó Cole mediante un comunicado oficial.

Asimismo, advirtió que en la agencia no se tolera ninguna conducta que manche la confianza depositada en ellos por el pueblo estadounidense y sus socios internacionales.

El funcionario, aunque no se pronunció sobre las acusaciones específicas que se hicieron públicas contra Melitón Cordero, subrayó que ha conversado con la embajadora de los Estados Unidos en Santo Domingo, Leah F. Campos, y que junto a ella trabajará para abordar todos los puntos tratados durante ese intercambio.

“La DEA está cooperando plenamente con las autoridades competentes, y el personal asignado a la República Dominicana está siendo reubicado activamente mientras se revisa este asunto para proteger la integridad de nuestras operaciones”, dijo.

Terrance Cole, además, agregó que las presuntas acciones no reflejan a los miles de profesionales de la DEA que sirven honorablemente a diario desmantelando organizaciones criminales transnacionales y protegiendo a las comunidades nacionales e internacionales.

“Mantenemos nuestro firme compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el estado de derecho”, aseguró.