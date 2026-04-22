No debían estar ahí: las decisiones que marcaron la tragedia en autopista 6 de Noviembre

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Las víctimas que murieron tras ser impactadas por un camión de carga que se deslizó en la autopista 6 de Noviembre, a la altura del cruce de Hatillo, en San Cristóbal, tenían algo en común: en ese momento, no debían estar en ese lugar.

Francia Isabel Marte, conocida como Morelia, estaba embarazada. Murió junto a su hijo de cuatro años, Matías Ascencio.

Según relató su familia, el niño no quiso ir a la escuela por acompañar a su madre.

“La abuela lo iba a llevar (a la escuela) y él le dijo: ‘no, no. Yo me voy con mi mamá’”, contó su abuelo, Catalino de los Santos.

La versión fue confirmada por Mercedes Marte, abuela del menor: “Yo le dije al niño: vámonos. Él me dijo: no, yo me voy con mi mamá”.

Marte explicó que su hija había salido a buscar su cédula, en medio de su embarazo.

“Anoche ella me dijo: ‘voy a buscar la cédula porque voy a parir’. Nada más hizo llegar ahí para ese camión llevársela”, relató en medio de lágrimas.

Una jornada que se extendió

Otra de las víctimas fue Luca Valerio Andújar, de 63 años, quien tenía un puesto de café en la zona.

Cada día comenzaba su jornada a las 3:00 de la madrugada y luego trabajaba como portero en una escuela.

“Mi hermano era un hombre que salía a las 3:00 de la mañana para trabajar ahí y a las 6:00 entraba a la escuela… a buscar el pan de su familia”, contó su hermano, Silvio Lucas Pérez.

Ese día, sin embargo, su rutina cambió.

“Mi hermano está impuesto a recoger a las 10:30, a las 9:00… y hoy se quedó hasta las 11:00 de la mañana”, explicó.

Dolor y reclamo de justicia

Familiares de las víctimas exigieron justicia tras el hecho que ha conmocionado a la comunidad.

La tragedia

El accidente ocurrió la mañana de este martes, cuando un camión de carga se deslizó en la autopista 6 de Noviembre, en el cruce de Hatillo, provincia San Cristóbal, en dirección oeste-este.