Una débil vaguada provocará lluvias ligeras

En la madrugada y la mañana seguirán las lluvias en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Pedro de Macorís, entre otras provincias cercanas, por una débil vaguada.

En la tarde, el país tendrá cielo soleado con nubes dispersas, excepto en el este, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel, donde el viento del noreste acelerará y combinado con la vaguada traerá chubascos en ocasiones.

El Instituto de Meteorología predice temperaturas frescas en montañas y en valles y no descarta niebla y neblina.

Para mañana, vaticina nubes dispersas y sol por la escasa humedad ligada al anticiclón. Los únicos factores capaces de generar chubascos aislados serán el viento del este y los efectos orográficos en el norte.