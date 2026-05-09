Decían que la niña se cayó en la bañera; ahora el Ministerio Público acusa a la madre de asfixiarla

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La muerte de la niña Miliani, de apenas 6 años, en la comunidad Sabana Toro, en San Cristóbal, ha dado un giro que ha estremecido a toda la provincia y generado indignación entre vecinos y familiares.

Lo que inicialmente fue presentado como un supuesto accidente doméstico ocurrido en una bañera, ahora es investigado por las autoridades como un homicidio.

El Ministerio Público informó este viernes que solicitó prisión preventiva contra Yoleydi Linarez Araujo, madre de la menor, tras establecer durante la investigación que presuntamente asfixió a su hija el pasado mes de marzo.

Según el expediente presentado ante el tribunal, las investigaciones determinaron que la niña murió por “asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios”, de acuerdo con el Informe de Autopsia Judicial No. SD-A-0263-2026 emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El caso conmocionó a la comunidad

La tragedia ocurrió el 11 de marzo, cuando la menor fue llevada sin vida al área de emergencia pediátrica de un hospital de San Cristóbal.

En ese momento, versiones ofrecidas por residentes y allegados apuntaban a que la niña habría sufrido una caída accidental mientras se encontraba en la bañera de su vivienda.

Vecinos aseguraban que la madre había salido al colmado a comprar repollo y que, al regresar, encontró a la menor caída.

“Salió a comprar repollo al colmado, y en el transcurso del tiempo que fue y vino, encontró a la niña que se había caído”, dijo entonces Óscar Vásquez, residente de la zona.

Otros señalaban que la pequeña supuestamente llevaba medias resbaladizas y que eso habría provocado la caída.

Sin embargo, las pesquisas realizadas por el Ministerio Público y agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional descartaron la versión accidental.

Autopsia reveló muerte violenta

El Ministerio Público explicó que, tras el levantamiento del cadáver y la autopsia practicada por el Inacif, se estableció que la muerte de la niña fue violenta y de etiología homicida.

A partir de ahí, las autoridades desplegaron entrevistas, levantamientos de cámaras, interrogatorios y recolección de evidencias que, según el expediente, vinculan directamente a la madre con la muerte de la menor.

Las investigaciones establecen que el hecho ocurrió dentro de la residencia familiar, en horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.

Había sospechas y rumores en la comunidad

Desde que ocurrió la tragedia, el caso estuvo rodeado de dudas y rumores entre vecinos de Sabana Toro.

Incluso, una residente identificada como Sagraria Puello llegó a sospechar públicamente que la menor habría sido víctima de abuso sexual, mientras familiares insistían en que no habían visto personas extrañas entrar o salir de la vivienda.

No obstante, las autoridades no han informado hasta el momento sobre indicios relacionados con agresión sexual.

Audiencia será este sábado

Linarez Araujo fue arrestada el pasado 6 de mayo mediante la orden No. 01541-2026-AJOR-01432 por presunta autoría material del crimen.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá este sábado 9 de mayo la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.