Decisión de Luis Abinader sobre proyecto Romero genera reacciones encontradas

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Luego que el presidente Luis Abinader haya dispuso la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, diversos sectores que se oponían al desarrollo de esa actividad en dicha demarcación reaccionaron a la decisión del mandatario.

El jefe de Estado manifestó la noche del lunes a través de sus redes sociales: "Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia".

Sin embargo, otros no están de acuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo. El periódico Hoy hizo una recopilación de algunas de las reacciones a favor y en contra del proyecto.

Ciudadanos de la San Juan de la Maguana manifestaron su respaldo a la decisión del presidente de la República de detener el proyecto minero Romero.

La inquietud surgía principalmente por los riesgos de contaminación ambiental, especialmente en ríos y fuentes de agua, así como por el posible uso de sustancias químicas en el proceso de extracción que podrían afectar la salud de las comunidades.

Residentes de las comunidades cercanas expresaron su agradecimiento y valoraron la postura del gobierno, señalando que la ejecución de dicho proyecto no solo pondría en riesgo a San Juan, sino a todo el país. Indicaron que una de las principales amenazas era la posible contaminación de importantes fuentes hídricas que abastecen a miles de familias, además de afectar la producción agrícola, base económica de la región.

Los comunitarios destacaron que esta decisión marca un precedente en la defensa del medio ambiente y los recursos naturales de la República Dominicana. Asimismo, exhortaron a las autoridades a continuar priorizando el bienestar colectivo sobre intereses particulares, reiterando su compromiso de mantenerse vigilantes ante cualquier intento de reactivar proyectos que puedan poner en peligro el equilibrio ecológico y la salud de la población.

El Frente Amplio saludó la decisión del presidente al considerar que constituye un paso correcto en la defensa del medio ambiente y los intereses de las comunidades.

La organización política valoró que la medida, sustentada en la Ley 64-00 de Medio Ambiente, reconoce la importancia del marco legal ambiental y evidencia el peso del rechazo ciudadano frente a una iniciativa percibida como una amenaza para los recursos naturales y la vida de la población.

La dirigente María Teresa Cabrera afirmó que esta decisión no puede entenderse sin la firme y sostenida movilización social desarrollada en San Juan y en todo el país, donde organizaciones comunitarias, campesinas y ambientales se levantaron en defensa de su territorio.

En ese sentido, el Frente Amplio destacó el papel histórico de las masas populares como sujeto fundamental de los procesos de transformación social, señalando que las conquistas en materia de derechos, soberanía y protección ambiental han sido fruto de la presión colectiva y la participación activa de la ciudadanía.

Sin embargo, el sector empresarial manifestó su desacuerdo con la decisión presidencial, señalando que el país tiene un alto potencial para desarrollar una minería responsable si se logra un equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y bienestar social.

Mientras que el ambientalista Luis Carvajal advirtió que la paralización del proyecto representa un avance, pero insistió en la necesidad de revisar el modelo de concesiones y el marco legal vigente.

“Hay que revisar el marco en que se conceden las concesiones y un análisis y actualización de la ley minera obligatoriamente”, expresó.

El ambientalista también destacó el papel de la ciudadanía en la paralización del proyecto, al señalar que la presión social fue determinante.

En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario dijo que esta decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.