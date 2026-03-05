Decisión sobre cementerio privado en Santo Domingo Este provoca cuestionamientos y debate

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo Este. La aprobación del uso de suelo para la construcción de un parque cementerio privado en el municipio Santo Domingo Este ha generado una fuerte controversia, luego de que el Concejo de Regidores adoptara la decisión en medio de un procedimiento calificado como irregular y apresurado que habría ignorado requisitos técnicos y administrativos fundamentales.

La resolución, aprobada durante una sesión del Concejo, incluyó además una enmienda, propuesta por el regidor Luis Flores, que impediría la construcción de otro cementerio en el municipio durante los próximos cinco años, una disposición cuestionable por su impacto sobre el principio de libre competencia.

Asimismo, la abogada Anyelina Olivo afirmó que en el expediente no consta la certificación de uso de suelo emitida por la Dirección de Planeamiento Urbano, instancia que debe evaluar previamente la viabilidad territorial del proyecto antes de que el Concejo de Regidores pueda tomar una decisión.

La regidora Aileen Decamp

Regidores sin derecho a intervenir

Según la nota de prensa enviada a este medio, durante la sesión varios regidores solicitaron la palabra para intervenir en el debate; sin embargo, no se les concedió el turno antes de proceder a la votación. La regidora Aileen Decamps lo calificó como una limitación al proceso deliberativo que debe regir las decisiones del órgano municipal.

Durante la sesión

La justista Olivo advirtió que este tipo de actuaciones vulnerar principios fundamentales establecidos en la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública, que exige legalidad, transparencia, coherencia procesal y equidad en las actuaciones del Estado.