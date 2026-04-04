Defensa Civil cierra balnearios en Cotuí por aumento del volumen de agua en la presa de Hatillo

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez. El Comité de Mitigación y Respuesta de esta demarcación dispuso el cierre de varios balnearios que a principios de la Semana Santa estaban disponibles para la población.

Según Aníbal Rodríguez, vocero de las entidades de socorro, la medida fue adoptada tras el aumento del volumen de agua en la presa de Hatillo, luego de los torrenciales aguaceros registrados en San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

Rodríguez aseguró que la nueva disposición de las autoridades tiene como objetivo garantizar la vida de los ciudadanos durante el asueto de Semana Santa.

En todas las rutas de entrada a los balnearios cerrados fue colocado un aviso visible para los visitantes.

Dijo que, para garantizar la aplicación y el cumplimiento de la disposición oficial, fue ampliada la vigilancia por parte de efectivos de la Policía Nacional, el Ejército de la República Dominicana y voluntarios de las instituciones que forman parte del Comité de Emergencias, Mitigación y Respuesta.

También fue ampliada la vigilancia en las vías de comunicación terrestre de Sánchez Ramírez por donde transita el mayor número de vehículos, con el objetivo de evitar accidentes lamentables durante el tramo final de la Semana Santa.

Aníbal Rodríguez dijo que también fue ampliado el personal médico y paramédico en los cuatro hospitales de los municipios de Cotuí, La Mata, Fantino y Cevicos, con el objetivo de socorrer y asistir a los ciudadanos en casos de accidentes de tránsito y otras dolencias de salud que se presenten en lo que resta de la Semana Santa.