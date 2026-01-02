Defensa Civil recupera un cuerpo río Yaque del norte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

La Defensa Civil de Santiago recuperó el cadáver de un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida, tras ser localizado en las aguas del río Yaque del Norte, en el sector de la compuerta de La Otra Banda, en esta provincia.

El operativo fue ejecutado por la Unidad Acuática de la Defensa Civil, con el apoyo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional, quienes participaron en las labores de rescate y seguridad del área.

El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, lo que ha dificultado su identificación.

Luego del levantamiento correspondiente, fue entregado a las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales.

Las causas de la muerte permanecen bajo investigación.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), junto a la Fiscalía de Santiago, asumió las indagatorias con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y lograr la identificación de la víctima.