Defensa de Daniel Guerrero dice está en acusación por ser hijo del exministro Hacienda

La Defensa material de Daniel Guerrero Méndez aseguró que la imputación que le hace el Ministerio Público en el caso Calamar es por ser hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, también encartado en el proceso de corrupción administrativa. Pidió a la jueza del Cuarto juzgado de la Instrucción, Altagracia Ramírez, dictar Auto de “no ha lugar” en su favor.

El abogado Claudio Estefan, quien encabeza la barra de defensa, dijo que su cliente es víctima de una investigación “sesgada, injusta y practicada sin objetividad” por parte del órgano de persecución.

Dividió la acusación del MP en dos grandes temas, uno relacionado con supuestos pagos irregulares por expropiaciones, y otro, en línea de crédito. Dijo que en este último es donde se pretende incluir al hijo de Donald.

Para demostrar la alegada inocencia del imputado ante el tribunal, Estefan centró la defensa en una cronología del tiempo en que el MP sitúa la ocurrencia de los supuestos hechos ilícitos y las contradicciones de la acusación.

Indicó que según la acusación, los hechos investigados por el MP en el caso Calamar y en el que involucra a Daniel, habrían ocurrido entre los años 2013 y 2020.

Refirió que todo comenzó el 10 de mayo del 2013 con un contrato que para la importación de cemento asfáltico AC30 firmaron las empresas Petroleum Training Group y Sargeant Petroleum, del empresario Mustafá Abú Naba; e Intercaribe Mercantil propiedad de José Miguel González Cuadra y Donald Guerrero.

Explicó que Mustafá es un exitoso empresario que a través de sus empresas ha manejado por más de dos décadas la importación del AC30 al Estado, e Intercaribe se dedica a la importación dl mismo material “y uno de sus principales clientes lo es el señor Mustafá”.

Dijo que el acuerdo consistió en que Intercaribe buscaría el AC30 en el extranjero a los suplidores internacionales, se lo entregaría a las empresas de Mustafá, y este a su vez, se lo entregaría al ministerio de Obras Públicas.

“ Pero el órgano acusador viene adonde usted y le lee, “he aquí al coautor (Daniel) de una supuesta extorción a este señor ARABE , que a propósito, este señor no se atrevió a depositar una querella y mirar a los ojos a Daniel ni a nadie y decir que él fue extorsionado. ¡Nunca lo hizo!, y eso tiene un peso “, subrayó la defensa del hijo de Donald.

Agregó que además, el nombre del imputado no figura en el contrato, ni en las entrevistas ni en los documentos ni en el testimonio que algún testigo haya ofrecido.

FUE NEGOCIO PRIVADO

Afirmó que todo se dio en el marco de negocios privados entre dos empresas y el Banco de Reservas que le abrió una línea de crédito de USD15 millones a Intercaribe Mercantil cuando todavía Donald Guerrero no era funcionario.

Explicó que ese dinero era para comprar el material AC30, traerlo a la República Dominicana y entregárselo a las empresas de Mustafá, y este a su vez entregárselo al Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas.”

Indicó que de acuerdo con datos de la acusación, el 14 de mayo del 2014, es decir, un año después de firmado el contrato, Daniel entró “como apoderado” de Intercaribe, y el 17 de febrero del 2016 (cuando todavía su padre no era funcionario) firmó un nuevo acuerdo de extensión de línea de crédito con Banreservas “y el Banco de Reservas introduce a Intercaribe a lo que se llama Programa de Financiamiento de Contratistas del Estado”.

Es decir, que quien toma la decisión de entrar a Intercaribe al Programa es el Banco de Reservas, que es una entidad bancaria con personería jurídica propia, no el Estado Dominicano”, pero además, agregó la defensa, “ Daniel lo firma como apoderado de Intercaribe que es”, subrayó.

RETIRO DE USD9 MILLONES

Indico que el imputado Daniel vuelve a figurar en la acusación es el 16 de febrero del 2020 cuando retiró, supuestamente de manera ilegal, USD9 millones y lo depositó en una sociedad comercial en el país, cuyo nombre la defensa se reservó.

La defensa se preguntó, ¿de qué manera, firmando extensiones de crédito en un banco, retirando dinero y depositándoselo a un tercero, como dice la acusación del MP se puede configurar una acusación contra Daniel de extorción, lavado de activos, uso de documentos falsos, estafa contra el Estado y asociación de malhechores?

“Solamente magistrada hay una explicación: es por ser hijo de Donald Guerrero, y por filiación….; una imputación puramente subjetiva, violatoria del principio de culpabilidad entre otros menos importantes. De eso es que se trata este caso”, puntualizó la defensa de Daniel