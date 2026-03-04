Defensa de general dice jefes Cusep niegan robo

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La defensa técnica del general de la FAD, Julio Camilo de los Santos Viola, afirmó ayer que la imputación del Ministerio Público a su defendido, se contrapone a declaraciones del exjefe y del actual titular del organismo, quienes niegan que de allí se hayan sustraído fondos.

En su réplica a acusación del Ministerio Público Lora dijo al tribunal, que Rubio, quien recibió la gestión de Santos Viola nunca denunció el robo de fondos “ni tampoco existe un requerimiento del Cusep” en ese sentido. Agregó que tampo lo hizo el actual jefe, mayor general Jimmy Arias Grullón. “Celin Rubio y Jimmy afirman que son fondos de inteligencia y no pueden dar detalles de su uso, pero niegan que se hayan distraído fondos”.