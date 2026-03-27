Defensa Gonzalo dice existe un fraude en proceso a su cliente

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La defensa del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo afirmó ayer que existe un fraude procesal en el juicio contra su cliente o otros exfuncionarios y cuestionó el momento en que fue depositada la acusación y la forma en que el Ministerio Público obtuvo pruebas periciales clave.

Durante la audiencia, señala una comunicación, los abogados del exministro presentaron su respuesta a la réplica de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y argumentaron que la propia documentación aportada por el ente investigador evidencia que la acusación fue introducida fuera del plazo legal establecido.

Según la defensa, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó haber remitido el expediente el 30 de abril de 2024, pero documentos con fe pública del Cuarto Juzgado de la Instrucción acreditan que fue recibido 14 días después, pese a que ambas dependencias están una al lado de la otra.

El equipo legal, refiere el texto, asegura que planteó interrogantes sobre el paradero de la acusación y las pruebas durante ese intervalo y sobre la integridad de la cadena de custodia.

En materia probatoria, la defensa cuestionó la validez de las pericias y señaló que algunas fueron realizadas bajo instrucciones de fiscales y que incluyeron extracciones de información de dispositivos móviles efectuadas antes de obtener la correspondiente autorización judicial.

Indicaron además, que produjeron informes financieros con documentos recabados sin orden judicial o en plazos incompatibles con la elaboración rigurosa de esos análisis.

Los abogados de Castillo concluyó afirmando que la réplica del Ministerio Público no incorporó elementos probatorios nuevos y que la acusación descansa en una teoría sin evidencia concreta.