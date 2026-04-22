Defensa de imputado en caso de chofer en Santiago: No participó en el ataque, solo en la persecución

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El abogado Russel Aracena, representante de Juan Carlos Soto Ortiz, uno de los implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, aseguró que su defendido no participó directamente en la agresión que provocó el fallecimiento.

“Una cosa es participar, otra ser parte de quien persigue. No se puede calificar en un hecho a todo el que persiguió como al imputado prófugo, que sí se denota una premeditación”, sostuvo.

El jurista indicó que, a su juicio, existe una diferencia entre quienes habrían tenido una intención directa de causar daño y quienes solo estuvieron presentes durante la persecución.

“(En el prófugo) sí se denota una intención clara, persiguiéndolo, deteniéndose y ejecutando el acto final”, agregó en referencia al principal acusado.

En ese sentido, afirmó que la posible responsabilidad de su cliente se limitaría a un rol secundario.

“Es una complicidad, ni siquiera del hecho principal, sino en la persecución”, expresó.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete hombres acusados de participar en el crimen.

Según la acusación, los imputados habrían perseguido e interceptado a la víctima hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

De acuerdo con la Policía Nacional, Abreu Quezada fue agredido físicamente y recibió una herida punzocortante en el muslo derecho.

Posteriormente, fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.