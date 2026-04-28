Defensa pide excluir pruebas colaboradores

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La defensa de Jean Alain Rodríguez, solicitó ayer al segundo tribunal colegiado excluir una serie de pruebas presentadas por varios fiscales que tuvieron una relación laboral “directa y de primer orden” con él durante su gestión como procurador general.

Consideró una “contradicción” que esos fiscales formaran parte tanto de la investigación como de la acusación, y admitieran que los fondos en el MP se utilizaban de forma irregular.

“Como en el caso de unos RD$160 millones, los cuales se establecieron en la solicitud de medida de coerción que fueron para adquirir equipos electrónicos”, resaltaron.

Citó entre esos excolaboradores a Wilson Camacho, actual director de Persecución de la PGR; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), y a Luisa Liranzo, procuradora general adscrita a la Dirección de Persecución y es testigo a cargo en la acusación.

Refirió que durante su gestión como fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, “alcanzó un estimado de RD$5 millones; y no insinuamos ni sostenemos que los mismos fueron ejecutados, sino que fueron directamente administrados por ella para equipos adquiridos sin el debido procedimiento estatal, criterio que, en modo alguno, sugiere llamamiento o malas interpretaciones”, subrayó la defensa de Jean Alain.

El Consejo de Defensa del exprocurador y principal imputado en el entramado de corrupción que habría estafado al Estado dominicano con RD$6,500 millones con el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario lo integran los abogados Carlos Balcácer, quien lo encabeza; Gustavo Biaggi Pumaron, Nelys Rivas, Gustavo de los Santos Coll y Albert Delgado.

El imputado estuvo presente tras su regreso de dos días fuera del país.