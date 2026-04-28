Caso Jean Alain y compartes
Defensa pide excluir pruebas colaboradores
Audiencia continuará mañana miércoles 29 de abril a las 9:00 de la mañana en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional
La defensa de Jean Alain Rodríguez, solicitó ayer al segundo tribunal colegiado excluir una serie de pruebas presentadas por varios fiscales que tuvieron una relación laboral “directa y de primer orden” con él durante su gestión como procurador general.
Consideró una “contradicción” que esos fiscales formaran parte tanto de la investigación como de la acusación, y admitieran que los fondos en el MP se utilizaban de forma irregular.
“Como en el caso de unos RD$160 millones, los cuales se establecieron en la solicitud de medida de coerción que fueron para adquirir equipos electrónicos”, resaltaron.
Citó entre esos excolaboradores a Wilson Camacho, actual director de Persecución de la PGR; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), y a Luisa Liranzo, procuradora general adscrita a la Dirección de Persecución y es testigo a cargo en la acusación.
Refirió que durante su gestión como fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, “alcanzó un estimado de RD$5 millones; y no insinuamos ni sostenemos que los mismos fueron ejecutados, sino que fueron directamente administrados por ella para equipos adquiridos sin el debido procedimiento estatal, criterio que, en modo alguno, sugiere llamamiento o malas interpretaciones”, subrayó la defensa de Jean Alain.
El Consejo de Defensa del exprocurador y principal imputado en el entramado de corrupción que habría estafado al Estado dominicano con RD$6,500 millones con el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario lo integran los abogados Carlos Balcácer, quien lo encabeza; Gustavo Biaggi Pumaron, Nelys Rivas, Gustavo de los Santos Coll y Albert Delgado.
El imputado estuvo presente tras su regreso de dos días fuera del país.