Defensa pide separar del caso Jet Set a madre de los Espaillat: ¿Por qué?

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La defensa de Antonio y Maribel Espaillat solicitó este viernes al tribunal separar del proceso judicial a Ana Grecia López, madre de ambos e imputada en el caso Jet Set, al alegar que padece Alzheimer desde hace varios años.

Durante la audiencia preliminar, los abogados se refirieron a la solicitud de rebeldía presentada previamente contra López y aseguraron que no procede debido a su condición médica.

Indicaron que la imputada presenta “desde hace muchos años un estado de Alzheimer”, razón por la que, a su juicio, no puede participar en el proceso judicial.

Para sustentar su planteamiento, depositaron ante el tribunal un historial médico y una resonancia magnética realizada el 23 de marzo de 2026.

“La rebeldía no procede; lo que procede, de acuerdo con el artículo 65 del nuevo Código Procesal Penal, es que la misma sea separada del proceso”, argumentó la barra de defensa.

Por otro lado, el abogado Miguel Valerio afirmó que la defensa no se referiría en esta fase a los hechos narrados en la acusación del Ministerio Público.

Según explicó, asumen los hechos descritos en el expediente, aunque mantienen diferencias con la calificación jurídica presentada por el órgano acusador.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025 el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta con cientos de personas en el lugar.

La tragedia dejó 236 fallecidos, entre ellos el artista, y 180 heridos.