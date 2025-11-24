Defensa y la Policía mantienen sanciones a quienes violen sus códigos pese a fallo del TC

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, expresaron sus “peros” por separado respecto al fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre las relaciones homosexuales de policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

Durante el desarrollo de La Semanal con la Prensa, periodistas preguntaron al presidente Luis Abinader qué piensa sobre la decisión del TC, que declaró inconstitucional la penalización de relaciones de personas del mismo sexo y que pertenecen a los citados organismos. Sin embargo, el mandatario no respondió y cedió las palabras a Fernández Onofre y Guzmán Peralta, respectivamente.

El titular de Defensa dijo: “Somos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado, pero quiero que quiere bien claro: a pesar de esa sentencia, las Fuerzas Armadas mantiene su código disciplinario y que se le aplica, sin distinción, a todos aquellos militares que lo violen”.

El director de la Policía secundó a Fernández Onofre: “La Policía Nacional es obediente a las decisiones que tomen las altas cortes, pero nosotros tenemos normas y reglamentos internos; y tenemos órganos de controles que fiscalizan esas normas y reglamentos se cumplan”.

¿Qué dijo el Tribunal Constitucional?

La semana pasada, el TC publicó una sentencia en la que afirmó que “ninguna norma dictada por parte de autoridades estatales o por particulares puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, por tratarse de un aspecto esencial de la intimidad y del libre desarrollo de la personalidad.

Se trata de la Sentencia TC/1225/25, del 18 de noviembre, en la que declaró inconstitucionales los artículos 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que castigaba con hasta 2 años de cárcel a policías y militares por sostener relaciones sexualidad con personas del mismo sexo.

El Tribunal concluyó que estas disposiciones se sustentaban en “una concepción discriminatoria y estigmatizante que constituye una grave intromisión sobre la dignidad de las personas por su orientación sexual” y que su sanción no guardaba relación con los fines legítimos de la disciplina policial o militar.