Defensa recibe delegación Kenia para intercambio estratégico

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Defensa recibió ayer a una delegación de estudiantes del Curso sobre Seguridad Nacional y Estrategia del Colegio de Defensa Nacional de Kenia, una visita académica orientada al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de la cooperación en seguridad y defensa.

Una comunicación señala que la comitiva forma parte de un programa de formación dirigido a altos mandos militares, funcionarios públicos y representantes de países aliados, enfocado en los desafíos contemporáneos en los ámbitos estratégico, institucional y operativo.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, valoró la visita como oportunidad para afianzar la cooperación, compartir buenas prácticas y fortalecer una visión común frente a amenazas cada vez más complejas e interconectadas.

Según el documento, los visitantes conocieron el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) y blindados “Furia”, claves para la gestión y respuesta ante amenazas.