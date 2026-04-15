Defensor del Pueblo plantea tragedia del Jet Set obliga a fortalecer la protección de víctimas

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El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que la tragedia del Jet Set no puede quedar reducida a la consternación pública ni al curso silencioso de los expedientes, sino que debe asumirse como una prueba decisiva de la capacidad de respuesta del sistema de justicia dominicano.

Señaló que, ante hechos que estremecen de manera tan profunda a la sociedad, lo que se pone en juego no es únicamente la determinación de responsabilidades, sino también la credibilidad moral e institucional del Estado para responder con verdad, seriedad y sentido de reparación.

Ulloa se expresó durante la inauguración de la Conferencia del Poder Judicial que organiza el Poder Judicial. Allí indicó que reclamar una justicia eficiente no significa pedir precipitación ni debilitar las garantías del debido proceso, sino exigir un sistema capaz de actuar con oportunidad, rigor técnico, coordinación interinstitucional y sensibilidad humana.

Advirtió que la demora excesiva, la opacidad o la falta de información también producen daño, porque prolongan la angustia de las víctimas, aumentan la incertidumbre de sus familiares y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. A su juicio, la eficiencia judicial no debe entenderse como una consigna administrativa, sino como una obligación ética del Estado de Derecho frente al sufrimiento humano.

El Defensor del Pueblo planteó, además, que esta tragedia debe servir para reabrir con responsabilidad el debate nacional sobre la necesidad de fortalecer un sistema integral de protección a víctimas y testigos.

Explicó que el país necesita una respuesta institucional que no se limite a investigar y eventualmente sancionar, sino que también garantice representación, protección, información clara, acompañamiento y reparación digna para quienes han sido alcanzados por hechos traumáticos de alto impacto.

“La tragedia del Jet Set no solo nos dejó duelo, sino una obligación institucional. La justicia debe ser eficiente, y estar acompañada de un sistema que proteja a las víctimas y a los testigos, garantizándoles información clara, representación adecuada y reparación digna”, expresó.

Ulloa consideró, asimismo, que el mejor homenaje que puede rendirse a las víctimas es convertir el dolor nacional en una garantía permanente de justicia.

Indicó, además, que el país tiene la oportunidad de responder a esta herida con madurez republicana, fortaleciendo la capacidad del Poder Judicial y la responsabilidad del Estado en su conjunto, para que ninguna víctima vuelva a sentirse sola frente al proceso.

“No se trata solo de esperar sentencias, sino de construir instituciones capaces de responder con eficiencia, humanidad y responsabilidad, para que la justicia llegue con fuerza legal y dignidad”, concluyó el Defensor del Pueblo.