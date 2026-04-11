Déficit sector eléctrico es principal causa deuda

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En el 2025 el déficit del sector eléctrico fue igual al 36.4% del déficit global del Gobierno Central, es decir RD$103,231.3 millones sobre los (-) RD$283,643.5 millones.

Esto significa que: si el Gobierno no hubiese tenido que financiar la ineficiencia del sector eléctrico el año pasado, su déficit hubiese sido de (-) RD$180,412.2 millones, o lo que es lo mismo, hubieses contado con RD$103,231.3 millones para invertirlos o ampliar y mejorar los servicios públicos, o reducir la deuda del país, precisa el economista Nelson Suárez.

Explica que para este año, los fondos presupuestados para cubrir el déficit del sector eléctrico son RD$85,439.9 millones, cifra que con toda seguridad y dada la actual crisis de alza de los precios del petróleo será muchísimo mayor que eso.

“Es obvio que el recurrente déficit del sector eléctrico, junto a otros déficits, como el del Banco Central y el de las empresas públicas no eléctricas, han sido los principales causantes del acelerado proceso de endeudamiento público del Gobierno en las últimas décadas”, indicó.

Aseguró que cualquier reforma fiscal que no contemple la reducción o eliminación del desorden del sector eléctrico, de los déficit en las empresas públicas, organismos públicos descentralizados y del Banco Central no tendrá ningún efecto sobre los desequilibrios fiscales del Gobierno.

Suárez señaló que las transferencias que el Gobierno realiza a las empresas deficitarias del sector eléctrico equivalen a un promedio anual de 5.8% del gasto entre 2000-2025, ha representado en promedio el 25.3% del déficit fiscal del Gobierno Central y un 1.0% del PIB.

“El drama del déficit de las empresas eléctricas es una larga historia en la que los contribuyentes del país han tenido que cargar sobre sus hombros durante décadas. En los últimos 26 años, 2000-2025, el subsidio de los déficit del sector eléctrico la ha costado a los contribuyentes unos US$17 mil 240.9 millones”, apuntó.

El economista indicó que solo en el pasado año, las transferencias del Presupuesto General del Estado al sector eléctrico fueron RD$103 mil 231.3 millones (US$1,665.2 millones), una verdadera irracionalidad financiera que cobija el dispendio, la corrupción y el desorden que prima en ese sector y que todos los gobiernos han permitido sin mayor rubor.