Definen afrenta a soberanía RD ceda a EE.UU. sus aeropuertos

Organizaciones patrióticas, sociales y políticas de República Dominicana, repudian la decisión “inconstitucional del presidente Luis Abinader de entregar la soberanía de la nación a Estados Unidos, y que este país use la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas como soporte de operaciones de guerra para agredir a la República Bolivariana de Venezuel, como lo hizo con Irak y Libia”.

En rueda de prensa, denunciaron que la potencia usaría además todos los puertos y aeropuertos que necesiten para destruir a Venezuela ya que la Armada de esta nación opera el puerto de Manzanillo, en la provincia de Montecristi.

Consideran que el presidente Luis Abinader ha consumado una nueva afrenta contra la Carta Magna, la historia y la dignidad de la República Dominicana. Advierten que esta concesión vergonzosa, presentada bajo el pretexto de una supuesta cooperación antidrogas, vuelve a colocar nuestro territorio como cabeza de playa para operaciones militares de Estados Unidos, en continuidad con la muy colonialista, doctrina Monroe “América para los americanos del norte. Señalan que un acto de sometimiento como este, solo puede despertar la indignación patriótica de quienes honran la memoria de aquellos que defendieron esta tierra frente a las invasiones de Estados Unidos de 1904, 1916 y 1965.

La FNP respalda

La Fuerza Nacional Progresista (FNP) manifestó su respaldo al al acuerdo de cooperación suscrito recientemente por los gobiernos estadounidense y dominicano para la lucha contra el Crimen Organizado Transnacional (COT) en el Gran Caribe.

En un documento de prensa, la FNP, estima que dicho acuerdo es oportuno, correcto y necesario, sustentado en sólidas bases constitucionales, convencionales y legales.

Pelegrín Castillo, vocero de la FNP, explicó que los Artículos 128 y 262 de la Constitución consignan claros mandatos de enfrentar el Crimen Organizado Transnacional. “Su expansión en el Gran Caribe es un peligroso fenómeno, capaz de destruir instituciones y Estados y de lesionar la seguridad de nuestras comunidades”, consideró Castillo.