Demanda políticas públicas en favor de la mujer dominicana

Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), exigió la ejecución de políticas públicas que garanticen a las mujeres vivir libres de miedo y con pleno respeto de sus derechos.

En un mensaje con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recordación del asesinato de las hermanas Mirabal durante la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo, dijo que hay que asumir un compromiso real para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer.

“En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reafirmamos que la prevención y erradicación de la violencia es un deber ineludible del Estado y de toda la sociedad. Las hermanas Mirabal, símbolo de valentía y dignidad, nos recuerdan que la lucha contra la opresión exige un compromiso real y políticas públicas que garanticen a cada mujer vivir libre de miedo y con pleno respeto a sus derechos”, expresó.

García dijo que durante el tiempo que ha estado al frente de varias instituciones del Estado, las mujeres han jugado un rol protagónico.