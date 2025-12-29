Dengue en República Dominicana: 2025 termina sin fallecimientos y con 76 % menos casos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El año 2025 concluye en República Dominicana con un balance positivo en materia de salud pública, al registrar cero muertes por dengue, como resultado de las acciones preventivas y educativas desarrolladas por el Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.

Por primera vez en un año, el país no reporta fallecimientos asociados a esta enfermedad, lo que ha permitido que República Dominicana sea reconocida como un referente regional en el control del dengue.

Según el boletín epidemiológico correspondiente a la semana epidemiológica número 50, emitido por la Dirección de Epidemiología, en las últimas cuatro semanas se notificaron 34 casos de dengue, mientras que el acumulado desde la SE-1 hasta la SE-50 del año 2025 asciende a 320 casos, con una incidencia de 3.10, lo que evidencia una reducción del 76 % en comparación con el año 2024.

Estos avances fueron reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que destacó al país como líder regional en el manejo del dengue, especialmente durante 2024, en un contexto regional de aumento de la enfermedad.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, señaló que la reducción de más de un 85 % de los casos de dengue a nivel nacional responde al impacto de las estrategias sostenidas de vigilancia epidemiológica, control vectorial y educación comunitaria.

El titular de Salud indicó que los logros alcanzados en la lucha contra el dengue son fruto del trabajo coordinado de la campaña “Ganémosle al dengue”, bajo el lema “Elimina, limpia y tapa”, junto a las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), otras instituciones del Estado y la activa participación de las comunidades, fortaleciendo el compromiso conjunto para garantizar el bienestar de la población.

“La participación de todos los sectores involucrados demostró que la prevención es un eje fundamental para proteger a la población. La salud y la educación son causas nacionales y es un compromiso de todos trabajar en la prevención de las enfermedades”, indicó.

Como parte de la campaña, durante todo el año se desarrollaron jornadas educativas, operativos comunitarios de eliminación de criaderos, fumigaciones focalizadas, descacharrización, distribución de materiales informativos, entrega de abate (larvicida) y orientaciones continuas a la población, con el objetivo de mantener bajo control la enfermedad.

Entre las iniciativas complementarias se destacan el Plan Nacional para la Prevención y Control del Dengue, elaborado con el apoyo de la OPS y enfocado en intervenciones sociales, así como la estrategia “Familia Anti-Dengue”, desarrollada en coordinación con el Ministerio de Educación y la OPS, que capacita a estudiantes y docentes para multiplicar las acciones preventivas en sus comunidades.

En relación con otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como la chikungunya y el zika, el país también cerró el año 2025 sin registrar muertes asociadas a estos eventos. Ante la alerta regional registrada, el Ministerio de Salud activó de inmediato todos los protocolos establecidos, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, el control vectorial y las acciones preventivas, incluyendo el refuerzo de la vigilancia en los puntos de entrada al país.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población a mantener las medidas preventivas en hogares y comunidades, ya que la prevención continúa siendo la principal herramienta para mantener bajo control estas enfermedades, destacando que la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores requiere del compromiso conjunto entre autoridades y ciudadanía.