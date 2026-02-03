Denuncia de defensa de Peralta: el Ministerio Público abulta el caso con cédulas familiares

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El abogado Pedro Balbuena calificó como un “artificio mediático” la voluminosa acusación del Ministerio Público contra José Ramón Peralta.

El jurista cuestionó la solidez del caso, al señalar que la fiscalía ha intentado abultar el expediente utilizando documentos de identidad y registros civiles de familiares del imputado para dar una apariencia de complejidad que, a su juicio, no existe.

Balbuena explicó que, mientras el Ministerio Público pregona tener un “caso blindado”, la realidad en los tribunales es que no existen pruebas que vinculen directamente a Peralta con el supuesto “entramado”. Subrayó que el uso de cédulas y documentos de familiares como si fueran piezas de convicción constituye una táctica para distraer la atención del hecho de que no hay rastros de comunicaciones, cheques ni transferencias que sustenten la narrativa de la fiscalía.

“El problema fundamental es que no se están persiguiendo hechos, sino personas. Un proceso penal en un Estado de derecho no puede sostenerse sobre una base tan endeble como papeles de la vida privada de los hijos del acusado, que nada tienen que ver con el proceso”, puntualizó Balbuena.