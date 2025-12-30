Denuncia sobre uso incorrecto del escudo y la bandera por SCJ

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, expresó la preocupación de esa entidad ante lo que calificó como una “inquietante tendencia de la Suprema Corte de Justicia a soslayar los valores religiosos y patrióticos que históricamente han acompañado la vida republicana y la administración de justicia en República Dominicana”.

Gómez Ramírez señaló que cada vez es menor la presencia de crucifijos en las salas de audiencias del país y denunció la incorrecta disposición en estos lugares de la bandera nacional y el uso de versiones del escudo nacional que no se corresponden con la versión oficial establecida en el artículo 32 de la Constitución y en la Ley 210-19 sobre los Símbolos Patrios.

En un encuentro en el auditorio del Museo y Casa de Duarte, en la Ciudad Colonial, el titular del Instituto Duartiano lamentó, además, que el escudo nacional, que por años figuró en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, haya sido retirado hace más de cuatro años, sin que hasta la fecha, haya sido repuesto ni ofrecido explicación alguna al respecto.

Asimismo, calificó como un desacierto la reprimenda del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial al magistrado Rigoberto Sena, por citar al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en una reflexión judicial, al considerar que esa sanción produce un efecto contrario al perseguido y desconoce el valor ético, moral y doctrinal de la figura más elevada del pensamiento nacional.

En la frontera

En otro orden, Wilson Gómez Ramírez, reconoció que durante el 2025 se produjeron avances significativos en materia de seguridad militar en la zona fronteriza, con la instalación de torres de vigilancia, incorporación de nuevos equipos, aumento del personal militar y una mayor presencia de los altos mandos en el territorio.

No obstante, advirtió que aún están pendientes acciones estatales de mayor contundencia, como crear las condiciones materiales para que los soldados asignados a la frontera puedan residir allí junto a sus familias, proponiendo replicar el modelo habitacional aplicado exitosamente en San Isidro.

Valoró la incorporación de nuevos equipos, medios de transporte y programas de capacitación en la Dirección General de Migración (DGM), aunque consideró que los esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío migratorio, especialmente en lo relativo al control de haitianos indocumentados.

La entidad patriótica entiende que resulta apremiante incrementar la intensidad de los esfuerzos orientados a controlar los flujos migratorios de haitianos indocumentados e ilegales.

Precisa que aún falta conciencia en muchos sectores del país con respecto a los riesgos que entraña la cantidad de esas personas en el territorio dominicano.