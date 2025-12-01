Denuncian altos precios materiales y falta pensión

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Unión Nacional de Maestros Constructores (Unamacons) pegó el grito al cielo por los altos precios de los materiales de construcción, bajos ingresos y falta de pensiones a miles de sus afiliados que mueren en sus hogares por el hambre y la falta de medicamentos.

Durante un panel en el Centro Bonó, dirigido por Manuel Gutiérrez, presidente de Unamacons, los maestros constructores deploraron la cantidad de impuestos que pagan, así como la falta de pensiones para miles de hombres que dieron su vida en la construcción, a pesar de aportar el 2% de sus entradas durante décadas.

Destacaron el impacto de los altos precios de los materiales en la construcción, mientras que el costo de la mano de obra se mantiene estancado en detrimento de quienes se dedican a esa labor.

Señalaron como ejemplo que los precios de una funda de cemento se cotiza entre RD$550 y RD$560 la unidad; el block de seis, entre RD$42 y RD$45, mientras a un maestro se le paga entre RD$20 y RD$25 por su colocación.

Indicaron que el precio de los materiales por metro de construcción terminada ronda entre UD$800 y mil dólares, sin embargo, todavía a los maestros lo que se les paga por metro de pañete es RD$250, por lo que observan una distorsión abismal.

Condenaron que a pesar de que existe un tarifario en el Ministerio de Trabajo sobre lo que debería devengar un maestro y un obrero de la construcción, este no se cumple.

De igual modo, definieron como cáncer que corroe al sector la cantidad de impuestos que cobran las autoridades, por lo que solicitan la unificación impositiva o impuesto único para evitar el cobro de impuestos por parte de diferentes entidades del Estado, que lo que provocan es confusión y distorsión.

Advirtieron que a pesar de que el 2% de las obras va al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons) estos recursos no llegan a su destino final, mientras los maestros mueren en sus casas por falta de alimentos y medicinas.

Los maestros, indican, no saben siquiera cuantos miles de millones manejan esa entidad, creada en 1986 a través de la Ley 6-86.