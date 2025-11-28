Denuncian CARD desacata fallo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las juristas Mariel León Lebrón y Lilia Fernández León aseguran que el proceso disciplinario en su contra en el El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ignora fallos firmes y está apoyado en narrativas falsas.

En una nota indicaron que el gremio mantiene un proceso disciplinario a pesar de que decisiones del Tribunal Superior Administrativo y de la Corte de Apelación dejaron sin efecto la base jurídica de la acusación que en su momento las etiquetó como “litigantes temerarias”.

La persistencia del gremio, según denunciaron las profesionales del derecho, constituye un “desafío abierto a las sentencias judiciales” y un intento de despojarlas de sus licencias para ejercer la profesión el próximo 10 de diciembre.

En el documento explicaron que la ofensiva disciplinaria surgió a raíz de su rol como defensa de una mujer víctima de violencia prolongada. Afirman que, lejos de proteger a la víctima, el CARD habría utilizado sus mecanismos internos “como un instrumento de represalia”.

León relató que fueron expuestas en medios, con con su colega Joel del Rosario, bajo acusación de temeridad procesal, basándose en una sentencia que luego fue revocada por la Corte de Apelación, dejando sin sustento el señalamiento.

“Aun así, el Colegio siguió adelante, ignoró el fallo y, cuando el TSA también dejó sin efecto el proceso, decidieron continuar en total desacato”, denunció.