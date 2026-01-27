Denuncian particulares buscan ocupar terrenos de áreas verdes en El Embrujo III, Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La Junta de Vecinos de la urbanización Embrujo III denunció este martes la presunta intención de particulares por ocupar de manera irregular terrenos preservados como áreas verdes en la comunidad, por lo que llamaron a las autoridades nacionales y municipales, así como a las organizaciones ambientalistas, a la Federación de Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, a prestar la debida atención al tema.

Durante una rueda de prensa, los dirigentes comunitarios manifestaron que se sienten altamente preocupados por la presencia sistemática de brigadas de agrimensores midiendo terrenos en horas de descanso sin identificación y sin previo aviso en la zona.

Dijeron que por las acciones de los desaprensivos están a punto de perder más de 4 mil metros cuadrados, en una zona, donde además, se encuentra el proyecto del Parque Ecológico que se propuso construir durante la última gestión de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, por lo que se declaró de utilidad pública mediante el decreto No. 173/95.

Recordaron que ese decreto fue avalado por las administraciones de los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

La Junta de Vecinos de la urbanización Embrujo III, que preside Margarita Flete, dijo que mantiene una actitud de vigilancia y firme defensa de los intereses de la comunidad.

Asimismo, denunciaron que varias familias han sido desalojadas de sus terrenos en la zona sin notificaciones ni previo aviso, como las familias Vásquez -Iglesias, Vásquez, Cruz- Durán Martínez-Vásquez, Santos- Vidal y Cruz-Suero.

Los dirigentes comunitarios también pidieron a las autoridades investigar las negociaciones de compraventa que han hecho dos empresas constructoras con fines de construir en las áreas verdes a pesar de las denuncias y la resistencia de la comunidad y su junta de vecinos.