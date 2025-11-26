Deploran romantización celos en relaciones pareja

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Durante la tradicional Marcha de las Novias organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se criticó como actualmente existe una tendencia a la romantización de los celos en relaciones de pareja.

En ese sentido, la directora del Instituto de Género y Familia de la UASD, Virtudes de la Rosa Hidalgo, indicó que en la mayoría de los casos, los celos juegan un papel protagónico llevando a quien lo experimenta a cometer crímenes atroces, siendo las mujeres principales víctimas de estas agresiones.

Deploró como la cultura dominicana, al igual que, muchas en la región, mantienen patrones donde la masculinidad se asocia con control, celos y dominio reflejandose en la vida cotidiana de parejas y ex parejas. Para de la Rosa al momento de sacar las cifras sin ausencia de una tipificación penal muestra una indiferencia y resistencia ante el nuevo Código Penal ya que, hasta la fecha, el país no cuenta con esta calificación, debido que los casos de violencia contra la mujer se condenan como homicidios o asesinatos.

De su lado, la Vicerrectora de Extensión Rosalia Rosa, citó a las provincias La Altagracia, San Cristóbal, Santiago y el Gran Santo Domingo como las más violentas en casos de feminicidios reflejando números dolorosos e inaceptables que, a pesar de los avances en la prevención continuan llenando de dolor y luto a sus familias.

UASD en contra la violencia

En el encuentro con música y poemas decenas de mujeres vestidas de novias marcharon el día de ayer, con el objetivo de sensibilizar la ciudadanía, ante el aumento de la violencia doméstica y género del país. Esta manifestación se efectúa en memoria de la joven Gladys Ricart, quien fue cruelmente asesinada por su ex novio el día que contraía nupcias el 26 de septiembre del 1999 en Estados Únicos