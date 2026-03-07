En coordinación con EE. UU., capturan a hombre que llevaba 16 años prófugo por homicidio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que, a través de la OCN-INTERPOL Santo Domingo y en coordinación con autoridades de los Estados Unidos, fue capturado un hombre que permanecía prófugo de la justicia dominicana desde hace 16 años, acusado de su presunta implicación en un caso de homicidio y violaciones a la Ley de Armas.

Se trata de Ygnacio Ney Díaz, alias “Bácora”, de 65 años, quien fue arrestado al arribar al país deportado desde territorio estadounidense en un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), por el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA).

De acuerdo con el informe policial, Díaz era buscado por las autoridades judiciales dominicanas por hechos ocurridos el 17 de diciembre de 2010 en la provincia de Barahona, tras lo cual permaneció evadiendo la justicia durante más de una década y media.

El arresto se materializó luego de verificarse que el imputado figuraba con una notificación roja de búsqueda y captura internacional, procediéndose a su detención por miembros de la Policía Nacional en coordinación con la Dirección General de Migración.

El detenido es requerido mediante la orden de arresto No. 2909-2011, emitida el 1 de febrero de 2011 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona, que dispone su arresto por su presunta implicación en homicidio, así como comercio, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Actualmente se encuentra bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.