Deposita Senado Reforma PN, inicia Red Punto Vida

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La comisión de Reforma de la Policía Nacional depositó ayer en el Senado el proyecto de ley de Reforma Policial, informó el presidente Luis Abinader, en el encuentro LA Semanal, donde presentó la red “Puntos VIDA”, que ofrecerá atención inmediata y resguardo temporal a personas afectadas por violencia de género.

“En estos momentos la Comisión de Reforma de la Policía Nacional, que como ustedes saben la integran el sector público y el sector privado, está depositando en el Senado el Proyecto de Reforma de la Policía Nacional, después de años de trabajo”, dijo el mandatario, en presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful y del director de la Policía Nacional.

Sobre el Punto Vida expresó que “el objetivo es claro y urgente: que ninguna mujer esté a más de unos minutos de un espacio seguro”.

Afirmó que las cifras de violencia siguen siendo un desafío urgente en el país y refirió que entre 2015 y 2025 hubo 842,288 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, con un promedio de 230 denuncias por día en los últimos 10 años.

Dijo que en 2024, 54 niños y niñas quedaron huérfanos por feminicidios y que aunque en 2025 el país redujo los feminicidios 28.17 %), al pasar de 71 casos en 2024 a 51 en 2025.

“La violencia de género no es un arrebato de ira, ni una tragedia aislada, sino un problema de la sociedad que requiere respuestas cercanas y rápida”.

Punto Vida

La ministra Faride Raful explicó los alcances de la iniciativa Punto Vida que significa “Vigilancia, Identificación, Denuncia y Asistencia y certificará espacios seguros en instituciones del Gobierno Central, comercios y establecimientos privados para que ninguna mujer esté a más de unos minutos de ayuda”.

Como parte de la iniciativa cada institución en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, debe habilitar un espacio físico adecuado, capacitar al menos dos personas por turno y completar su certificación en los próximos meses.

Además además de las instituciones del Estado, certificada por el Gobierno Central, los Puntos Vida se ampliará a Supermercados, plazas comerciales, farmacias, estaciones de combustible, bancos y centros de salud privados, donde estarán debidamente identificados para acoger a personas en peligro.

Raful sostuvo que en esos puntos, personal previamente capacitado atenderán y acompañarán a las personas afectadas, según la situación de riesgo, yaque estarán en conexión directa con el 911, la Línea VIDA y los servicios de protección ciudadana.

Agregó que los protocolos incluyen cinco pasos esenciales que son acoger, evaluar riesgo, contactar, acompañar y documentar los casos.

Mientras que el presidente Abinader adelantó que todos los ministerios, direcciones generales y oficinas de atención ciudadana del Poder Ejecutivo deben certificarse como Puntos VIDA y solicitó sector privado que se sume.

Festival Presidente 2026

El presidente Abinader anunció el regreso del Festival Presidente 2026”, que no realizaba desde el 2017, y mostró la disposición del Gobierno de ofrecer apoyo logístico, si es necesario. Destacó que Santo Domingo se ha convertido en una ciudad de eventos importantes a nivel mundial.