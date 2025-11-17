Descarta Ozoria ponga en peligro unidad de la Iglesia

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), monseñor Héctor Rafael Rodríguez, afirmó ayer que la suspensión de monseñor Francisco Ozoria Acosta en sus funciones administrativas y de gestión en la Arquidiócesis de Santo Domingo por parte de la Santa Sede es un ‘detalle particular’ de la Arquidiócesis de Santo Domingo que de ninguna manera pone en peligro la unidad de la iglesia católica.

Admitió que, al revelar en una ‘carta pública’ la decisión de la Santa Sede, monseñor Ozoria Acosta ha desatado que algunos sectores le hayan dado como lectura una problemática que divide a la iglesia católica en el país.

“En la diversidad está la riqueza. Que pensemos diferentes sobre una cosa y otra, que tengamos opiniones diferentes no quiere decir que estemos divididos. Internamente tenemos los mismos criterios”, aseguró.

Manifestó que lo más importante y que valora de monseñor Ozoria es que al final de la carta dice que acepta y acoge la decisión de la Santa Sede. “Yo creo que es una decisión personal, lo más importante es orar unos por los otros”, señaló y dijo desconocer si la carta fue hecha pública o ha sido filtrada por un particular.

Recordó que el país tiene 12 diócesis y que cada una tiene su obispo y funciona de manera autónoma, dejando establecido que la CED está en armonía. “Tenemos diferencia de pensamiento, pero tenemos unidad de criterio dentro de la conferencia”.

Tras la decisión de la Santa Sede, el obispo Carlos Tomás Morel Diplán fue designado como arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Monseñor habló sobre el tema al ser abordado en exclusiva por reporteros de Hoy al encabezar ayer la ceremonia de la ordenación de 13 diáconos permanentes de diferentes parroquias de la Arquidiócesis de Santiago, celebrada en el Centro Católico Carismático de Las Charcas.