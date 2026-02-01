Descenso de temperaturas y lluvias intensas en gran parte del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este domingo, una vaguada sobre el territorio nacional, asociada a un sistema frontal ubicado sobre Haití, generará fuertes lluvias en gran parte del país.

La institución explicó que, desde tempranas horas de la mañana, se observan nublados significativos que producen lluvias en algunos puntos del este, sureste y noreste del país, como son La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Samaná y el Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones continuarán durante el resto de las horas matutinas, mientras se desplazan hacia otras localidades.

Asimismo, indicó que, durante la tarde, las lluvias podrían estar acompañadas de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, especialmente en las provincias de Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

El organismo señaló que, en horas de la noche, continuarán presentándose lluvias significativas, las cuales se concentrarán principalmente hacia provincias de la porción oriental y norte del país.

En cuanto a las temperaturas, la entidad señaló que continuarán agradables a frescas durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles interiores. Destacó que a partir de hoy, se espera un descenso notable de los termómetros en gran parte del territorio nacional, producto de la incidencia del frente frío.

Alertas meteorológicas

El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet informó que se incrementó a siete el número de provincias bajo alerta meteorológica. Actualmente, se mantienen en esta condición La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, debido al riesgo de inundaciones urbanas.

Recomendaciones marítimas

En la costa atlántica, el Indomet mantiene la recomendación a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de navegar próximo a la costa, sin aventurarse mar adentro, debido a la presencia de vientos y olas anormales. Advirtió que, a partir del mediodía, se recomienda permanecer en puerto desde la Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez); para el resto de la costa, se exhorta a navegar con precaución.