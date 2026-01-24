Designan a Lily Luciano viceministra de la Mujer

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader designó a Lily Devanira Luciano Ramírez viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, mediante el Decreto 29-26, como parte de una serie de nombramientos orientados a fortalecer las políticas públicas de equidad y protección de los derechos de las mujeres en el país.

La designación de Luciano Ramírez, resalta por la relevancia estratégica de ese viceministerio, responsable de promover cambios socioculturales que fomenten la equidad de género, la prevención de la violencia y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

La disposición del Ejecutivo dispone además otras designaciones en ese ministerio, incluida la designación Rosa Dariana Mejía Abud, viceministra Técnica de Planificación y Desarrollo; Mayeline Indhira Santos, viceministra Administrativa, y de Miriam Jeannette Batista López, viceministra de Coordinación Intersectorial.

En la Dirección de Desarrollo Social Supérate, el mandatario nombró a Addys Then Marte, subdirectora de Superación de la Pobreza; a Juan Herrera Medina, subdirector de Operaciones; y a Doris Javier Saint Hilaire, subdirectora Administrativa Financiera.

Esas designaciones forman parte de la reciente fusión del programa Supérate y la Administradora de Subsidios Sociales, dispuesta en el Decreto 160-25, como parte de los esfuerzos del Gobierno por optimizar la gestión de los programas sociales y reforzar la institucionalidad en las áreas de desarrollo e igualdad.