DICRIM

Desmantela red que robaba y vendía piezas de vehículos en el Gran Santo Domingo

Agentes ocupan múltiples retrovisores y accesorios durante operativos en Villa Juana, Villa Consuelo y Cristo Rey

La Policía Nacional, a través de la DICRIM y su Departamento Operativo II, desarticuló una estructura delictiva dedicada al robo y comercialización de retrovisores y otras piezas vehiculares, tras varios operativos simultáneos en sectores del Gran Santo Domingo.

Los trabajos fueron dirigidos por el Segundo Teniente Constanza, junto a los sargentos Vargas Díaz y Reinoso Diógenes.

Detenidos

En el sector Cristo Rey fue arrestado Anyelo, de 18 años, quien admitió su participación y señaló a su compañero  Yelkin, de 26 años, detenido posteriormente en Capotillo con herramientas usadas en los robos.

Durante la continuación de las investigaciones fueron apresados Joan Ángel Nina, de 41 años, con piezas y herramientas; Wascar, de 42 años, en Villa Juana, donde operaba un centro de acopio de retrovisores robados; y Starling, de 33 años, en Cristo Rey, con gran cantidad de retrovisores y accesorios.

La Policía Nacional informó que trabaja en la localización de otros implicados y reafirmó su compromiso de enfrentar de manera firme las estructuras criminales dedicadas al robo de vehículos y sus componentes.

