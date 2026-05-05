El detalle que llamó la atención en salida de Mario Redondo Llenas: estaba junto a su hijo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Mario José Redondo Llenas salió este martes del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo tras cumplir una condena de 30 años por el asesinato de su primo de 12 años José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en 1996.

Su salida estuvo marcada por un detalle que llamó la atención: no abandonó el recinto solo, sino acompañado de su hijo, Daniel Redondo.

A su salida, ambos fueron vistos vestidos de forma similar, con camisas rosadas.

Mientras Mario José Redondo ofrecía declaraciones a la prensa, su hijo permaneció a su lado durante todo el momento.

El joven, de quien no se ofrecieron mayores detalles más allá de su nombre, se mantuvo detrás y al lado izquierdo de su padre mientras este respondía preguntas de periodistas.

Al salir del penal, Redondo pidió perdón a sus familiares, a quienes definió como “víctimas directas” del crimen.

“Cada día pido perdón… es la única herramienta que me ha permitido cargar con la conciencia por los hechos que cometí”, expresó.

Asimismo, aseguró que sale con tres principios claros.

“Me presento con tres ideas esenciales: arrepentimiento, respeto y vocación de servicio”, manifestó.

También afirmó que durante su tiempo en prisión recibió formación académica y apoyó a otros internos.

Según explicó, cursó estudios, trabajó como facilitador y sirvió de guía para compañeros dentro del sistema penitenciario.

Declaraciones de Mario Redondo Llenas tras cumplir 30 años de prisión

Sobre el caso

José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, fue reportado desaparecido el 3 de mayo de 1996, luego de salir con su primo Mario José Redondo Llenas.

Su cuerpo fue hallado un día después en Arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, con manos y pies atados y 34 heridas de arma blanca.

Por el crimen, Redondo Llenas fue condenado a 30 años de prisión y Juan Manuel Moliné Rodríguez a 20 años como cómplice..