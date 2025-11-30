Detalles de cómo será la marcha de la Fuerza del Pueblo este domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El secretario de Gestión Operativa del partido Fuerza del Pueblo (FP), Franklin Labour, informó este sábado que todo está listo para la gran Marcha del Pueblo, convocada para este domingo 30 de noviembre, la cual estará encabezada por Leonel Fernández, presidente y líder de esa organización política.

Tras hacer un último recorrido de reconocimiento por la ruta, Labour, quien es miembro de la Dirección Política de la FP destacó que, aunque se trata de una convocatoria impulsada por la Fuerza del Pueblo, múltiples organizaciones de la sociedad dominicana ya han manifestado su respaldo a esta jornada de movilización ciudadana. “Mañana, todo el país podrá ser testigo del respaldo amplio a las causas que representan las demandas del pueblo dominicano”, expresó.

La marcha ha sido organizada como respuesta a las situaciones que golpean el día a día de los dominicanos: el alto costo de la vida, la inDeDeseguridad, los apagones, la falta de agua potable, el encarecimiento de los alimentos, el deterioro de los servicios de salud, y la falta de apoyo a sectores productivos y comunidades vulnerables, entre otras problemáticas.

El recorrido iniciará a las 10:00 de la mañana en la avenida Nicolás de Ovando esquina Albert Thomas, continuará derecho por la Nicolás de Ovando hacia el Este; girará a la derecha por la calle Mutualísimo (calle 10) y avanzará por la misma vía; doblará nuevamente a la derecha por la calle María Viuda de la Cruz (Doña Chucha); proseguirá hasta la avenida Juan Pablo Duarte; y de ahí se desplazará en línea recta hasta llegar a la avenida México, donde concluirá la manifestación.

El trayecto abarcará los sectores La Zurza, Simón Bolívar, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas, Villa Juana, Villa Consuelo, Mejoramiento Social, y finalizará entre San Carlos y Villa Francisca.