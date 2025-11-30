Detienen a dos dominicanos por transportar haitianos indocumentados en San Juan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó la detención de dos ciudadanos dominicanos en hechos separados, ambos vinculados al transporte de nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante operativos realizados en la provincia San Juan de la Maguana.

El primer arresto fue realizado por miembros del 12do. Batallón de Montañeros del ERD, quienes interceptaron en la comunidad de Sabana Alta al ciudadano Estiual Javier Suero, quien trasladaba a un haitiano indocumentado.

El detenido se desplazaba en un vehículo Toyota Corolla, color blanco.

Em otro operativo fue detenido en el Puesto de Chequeo Guanito, al ciudadano Raymon Manuel García Mercedes, quien transportaba a dos nacionales haitianas, una adulta y una menor de edad, en una miniván Nissan NV350.

Los detenidos y las extranjeras fueron trasladados a la Fortaleza General José María Cabral, en la referida provincia, para los procesos correspondientes.