Detienen a varios jóvenes sospechosos de atraco a mano armada en Bonao

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Varios jóvenes fueron detenidos en el marco de las investigaciones por un atraco a mano armada ocurrido en el sector Sabana del Puerto, donde un ciudadano fue despojado de su motocicleta, dinero en efectivo, documentos personales y un teléfono celular.

El hecho se produjo cuando la víctima transitaba por la Autopista Duarte, próximo a la zona de Los Guayabitos, donde fue interceptado por varios individuos que se desplazaban en una pasola y portaban armas de fuego, obligándolo a entregar todas sus pertenencias.

Tras el reporte del caso, se desplegó un proceso de seguimiento que permitió ubicar y detener a varios de los presuntos implicados. Entre los detenidos figuran Henry Junior Santos, de 23 años; Yolharolin Rojas de la Cruz, de 21; Joel Suárez, de 18; Jovanny Francisco Polo Rodríguez, de 25; Jovanny Alberto Ventura y Winston Miguel Núñez Batista, alias “Maiky”.

Durante las investigaciones, uno de los detenidos señaló a otros involucrados en el hecho, lo que permitió ampliar el proceso y realizar nuevas intervenciones en distintos sectores de La Vega, donde operaba parte del grupo.

Las indagatorias también establecen que los implicados habrían utilizado una tarjeta bancaria sustraída a la víctima, la cual fue identificada mediante cámaras de vigilancia en un establecimiento comercial.

Asimismo, las autoridades mantienen activa la localización de un arma de fuego que habría sido utilizada durante el atraco, así como de otra persona señalada en el proceso investigativo.

En este contexto, se destaca la efectiva labor desarrollada por los agentes de la Subdirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) en Bonao, quienes lograron avanzar significativamente en el esclarecimiento del caso y la identificación de los responsables.