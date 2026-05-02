Detienen a tres implicados en el asesinato de un hombre en Villa Altagracia

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Villa Altagracia, San Cristóbal.– Las investigaciones en torno a la muerte de un hombre a causa de múltiples disparos, ocurrida en el sector El Puerto, han dado importantes resultados, con varias personas detenidas y la identificación de una presunta estructura vinculada al hecho.

La víctima fue identificada como Leónidas Antonio Martínez, quien perdió la vida tras recibir varios impactos de bala dentro de su residencia, en un hecho ocurrido en horas de la noche. De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, varios individuos armados irrumpieron en la vivienda buscando a un hijo del hoy occiso, y al no encontrarlo, terminaron quitándole la vida.

A partir de este suceso, se inició un amplio proceso de seguimiento que incluyó levantamiento de cámaras de vigilancia y análisis de informaciones, lo que permitió ubicar el vehículo utilizado en el hecho y establecer conexiones entre varios implicados.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidos Jeison Mieses Brenes, Emmanuel Reyes, conocido como “El Mello”, y José Daniel Reyes Susana, alias “Patanita”, este último arrestado en la ciudad de Santiago. Según las investigaciones, estos habrían tenido participación en la logística y ejecución del crimen.

Las indagatorias también apuntan a que el hecho habría sido ordenado desde un centro penitenciario por un individuo identificado como Luis David Sánchez Flores, alias “Napa” o “Cartier”, quien presuntamente mantenía conflictos previos con la víctima y su entorno.

Durante el proceso, también fueron entrevistadas y retenidas varias personas para fines de investigación, mientras se continúa profundizando en la identificación de otros implicados, incluyendo individuos conocidos como “Ñao” y “Diente”, señalados como participantes directos.

En medio de este complejo caso, se resalta la ardua y efectiva labor de los miembros de la Subdirección Regional de Investigación del Cibao Sur, quienes han logrado avances significativos mediante el uso de herramientas tecnológicas, inteligencia y trabajo de campo, permitiendo encaminar el proceso hacia su esclarecimiento.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra avanzado y que en las próximas horas se ofrecerán mayores detalles a través de los canales oficiales, mientras continúan las diligencias para dar con todos los responsables.