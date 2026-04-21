Lo que detonó la Revolución de Abril en República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Revolución de Abril de 1965 fue uno de los episodios más trascendentales de la historia dominicana del siglo XX. Su origen estuvo marcado por tensiones políticas, conspiraciones militares y la influencia de sectores externos, en un contexto donde la industria azucarera y la burguesía nacional jugaban un papel determinante.

El general retirado José Miguel Soto Jiménez, en el programa Hablan los Generales, recordó que la oposición poderosa inició acciones como la quema de campos de cal, mientras la estructura económica seguía dominada por el consorcio azucarero que había pertenecido a Trujillo y luego pasó al Consejo Estatal del Azúcar. La producción de azúcar era la columna vertebral de la economía, y su control generaba conflictos entre intereses nacionales y extranjeros.

Dominicaneando programa del general retirado José Miguel Soto Jiménez

La asociación de empleados públicos, y la mayoría católica del país entraron en fricción con las ideas liberales de Juan Bosch, creando un caldo de cultivo para la crisis política. Tras la caída de Bosch, el poder fue asumido por un triunvirato civil, que finalmente quedó en manos del doctor Donald Reid Cabral, representante de la burguesía nacional.

Jorge Yeara Nasser durante la revolución de abril

En ese contexto emergió la figura del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien pasó por la Marina, la Policía y la Fuerza Aérea antes de convertirse en oficial supervisor el día del levantamiento. Acusado posteriormente de “deserción” y condenado en contumacia, Caamaño se transformó en símbolo de la resistencia constitucionalista.

Soto Jiménez relató además la influencia de Estados Unidos en el gobierno de Reid Cabral, confirmada por testimonios de funcionarios cercanos a la embajada norteamericana.