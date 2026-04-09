Deyanira Sosa pide justicia por Jet Set: “Nos sentimos desamparados; que no se maquille el caso”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia del Jet Set, el reclamo de justicia volvió a hacerse sentir este jueves en la voz de una madre que perdió a su hija en el colapso que dejó 236 fallecidos.

Se trata de Deyanira Sosa, madre de Melissa Tejeda, quien lamentó la falta de respuestas y pidió a las autoridades actuar con responsabilidad.

“Nos hace falta autoridad, que las autoridades que deben de dar la cara, que deben estar ahí, cumplir, estén de nuestro lado. Hace falta empatía, de esa clase que se esconde detrás de un poder”, expresó durante una entrevista en el programa El Día.

Sosa aseguró que, a un año de la tragedia, muchas familias se sienten desamparadas.

“A veces nos sentimos desamparados, nos sentimos solos, porque sentimos caminando sobre el amor de esos seres queridos que hoy en día no están”, dijo.

Asimismo, insistió en la necesidad de que se haga justicia sin dilaciones.

“Necesitamos que esas autoridades que pueden hacer cumplir las leyes, la hagan cumplir, que no se siga maquillando este caso, que no se siga haciendo más drama, que no se siga poniendo este dolor más lento. Aquí hay familias rotas, no hay nada en este mundo que va a reconstruir estos corazones más que la voluntad de Dios”, manifestó.

Pese al dolor, afirmó que mantienen la esperanza de que el proceso judicial avance.

“No estamos solos, estamos primero con Dios y luego con el pueblo dominicano. Esperamos una justicia justa, que al final va a salir”, sostuvo.

“Al final esa sentencia va a salir porque hay demasiadas pruebas, y que siguen saliendo al aire. Estamos esperanzados en esa justicia”, concluyó.