Contrataciones Públicas convoca consulta sobre la primera ficha técnica estandarizada

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) publicó este miércoles la primera ficha estandarizada de bienes y servicios comunes en su portal de Consultas Públicas, en cumplimiento de la Resolución núm. 04-2025 que prioriza el ahorro, la estandarización y la eficiencia en las compras del Estado dominicano.

La primera ficha técnica estandarizada correspondiente a laptops para analistas podrá ser consultada y comentada por los actores del sistema durante los próximos diez (10) días hábiles, conforme lo establece el artículo 17 de la referida resolución. En esta fase se recibirán observaciones de instituciones, proveedores y la ciudadanía en general, las cuales serán ponderadas antes de su aprobación definitiva.

Las fichas técnicas son documentos oficiales elaborados y aprobados por la DGCP para establecer de forma objetiva y uniforme las características técnicas, los requisitos de calidad y las condiciones mínimas que deben cumplir los bienes y servicios comunes adquiridos por las instituciones públicas.

Con su implementación, en el marco de la entrada en vigencia de la nueva Ley 47-25, el órgano rector busca mejorar la planificación y calidad en las compras públicas; reducir los tiempos y costos en los procesos; garantizar mayor participación y condiciones equitativas para los proveedores, elevando así la transparencia y confianza en el manejo de los recursos del Estado.

La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas otorga a la DGCP la facultad de implementar instrumentos orientados a la eficiencia y contratación por resultados, incluyendo las fichas técnicas estandarizadas para bienes y servicios de uso común que se convertirán en referencia obligatoria para las instituciones al definir los requerimientos técnicos de sus procesos de contratación.

La publicación de esta primera ficha técnica marca un hito en la estandarización de las contrataciones públicas, al introducir un modelo único de especificaciones que mejora la competencia entre proveedores, garantiza la calidad de los productos y servicios y reduce los tiempos y costos administrativos en los procesos de compra.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que este paso “representa el inicio de una nueva etapa en la gestión de las compras públicas, basada en evidencia técnica, participación ciudadana y transparencia”.

Asimismo, señaló que el mecanismo de consulta pública fortalece la legitimidad de las decisiones técnicas y promueve la colaboración entre las instituciones y el sector productivo nacional.

Una vez concluida la consulta pública y aprobada la ficha técnica definitiva, la DGCP pondrá en marcha un plan progresivo de estandarización sectorial, priorizando los sectores de salud, educación, seguridad y servicios administrativos.

Cada ficha aprobada será publicada oficialmente en el portal institucional de la DGCP y deberá ser integrada al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) por las unidades de compras correspondientes. De la misma forma, todas las fichas contarán con un código único de trazabilidad, garantizando su correcta aplicación en todos los procesos de contratación pública.

La Resolución núm. 04-2025 fue aprobada el 25 de septiembre de 2025, y el uso de las fichas técnicas estandarizadas de bienes y servicios comunes será obligatorio para todas las instituciones del Estado en los procedimientos de contratación pública que se inicien a partir del 27 de enero de 2026, conforme a su artículo 30.

Los actores interesados pueden revisar la propuesta y realizar sus aportes en el portal https://consultaspublicas.dgcp.gob.do/