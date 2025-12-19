Firman convenio para reintegración de adolescentes en conflicto con la ley

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de acciones conjuntas dirigidas a adolescentes en conflicto con la ley penal.

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer los procesos de formación y educación, así como la dotación de enseres básicos y el seguimiento al progreso socioeducativo de los adolescentes que se encuentran bajo medidas del sistema penitenciario y correccional, con el fin de favorecer su reintegración efectiva a la sociedad.

La firma se realizó en el Instituto Preparatorio de Señoritas Villa Consuelo en el Distrito Nacional y contó con la presencia del director general de la DGDC, doctor Modesto Guzmán, y el director general de la DGSPC, Roberto Santana, quienes coincidieron que ambas instituciones coordinarán programas educativos, talleres de capacitación, acompañamiento psicosocial y actividades orientadas al fortalecimiento de valores, habilidades y competencias que faciliten la reinserción social y laboral de los jóvenes beneficiarios.

El titular de la Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, sostuvo que la firma del presente acuerdo refleja el compromiso del Estado con la sociedad dominicana.

“Hoy es un día de profundo significado institucional y humano. Nos reunimos para formalizar un acuerdo que refleja una visión compartida de trabajar unidos por la dignidad, la rehabilitación y la reinserción social de las personas, reafirmo nuestro compromiso con las políticas públicas que colocan al ser humano en el centro de toda acción”, expresó el funcionario de la DGDC.

Mientras el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, dijo que la iniciativa de trabajar junto a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad tiene como finalidad construir entornos más inclusivos, solidarios y seguros, apostando a la educación y la formación como pilares fundamentales para el desarrollo social.

“En este acuerdo está consignada la reciprocidad de voluntades, ya que todos los cargos son efímeros, pero, los acuerdos deben tener continuidad de modo que se mantengan con el tiempo”, resaltó el titular de la DGSPC.

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales se comprometió a facilitar las brigadas comunitarias que integran los privados de libertad que pertenecen al Medio Libre para la reparación de viviendas de personas de escasos recursos que ejecuta la DGDC.

Entre los presentes del sistema penitenciario estuvieron Carlos Manuel Guerrero Hernández, director de la Dirección de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Dinaia); Yenni Olga Hernández, directora de centros de corrección; Julio García Segura, coordinador del Despacho; Ángelo Frías, jurídico; Víctor de La Paz, subdirector administrativo, y Caliope Malena, de planificación.