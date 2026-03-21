DGDC ratifica trabajo a favor de sectores más vulnerables

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), reafirmó su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de las poblaciones más vulnerables del país, al destacar su impacto social durante sus 64 años de servicio en la República Dominicana.

Durante un acto celebrado en la Catedral Primada de América, su director, Modesto Guzmán, agradeció al presidente Luis Abinader por el respaldo brindado y por permitirle continuar un trabajo basado en el principio de que “el poder es para servir”.

Destacó que la gestión, iniciada en 2024, ha impactado a 1,446 comunidades, beneficiando a más de 54,700 familias, equivalentes a unas 232,624 personas en todo el país.

Asimismo, señaló que se han desarrollado proyectos de construcción y reparación de viviendas en zonas como Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Boca Chica, San Juan y Neiba. También se han construido y remozado canchas deportivas en sectores como Sávica y Los Trinitarios, en Santo Domingo Este, así como en Salcedo y Mao.

Guzmán resaltó además que la promoción de la literatura y la formación de clubes de lectura entre jóvenes forman parte de las iniciativas impulsadas por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad.

Dijo que la institución apoya la publicación de obras literarias de jóvenes talentos, fomentando el emprendimiento cultural y el desarrollo de habilidades creativas en la juventud dominicana.

La institución, fundada en 1962, ha sido definida como un instrumento de esperanza y transformación social, orientado a mejorar la calidad de vida de comunidades en condiciones de vulnerabilidad.